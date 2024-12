Ein Deutscher dabei: Die Europäer mit den meisten Punkten in einem Spiel

Platz 2: Giannis Antetokounmpo - 64 Punkte (2023)

Die 64 Punkte von Giannis im Dezember 2023 werden wohl noch für lange Zeit in Erinnerung bleiben. Nicht nur wegen der herausragenden offensiven Leistung des Griechen, sondern auch aufgrund der Posse nach Spielende. Antetokounmpo bekam den Spielball nicht ausgehändigt, was in einer Rudelbildung und einigen Handgreiflichkeiten mit den Indiana Pacers mündete.

Benny Sieu-USA TODAY Sports