Platz 11: Carlos Boozer (35. Pick 2002)

Boozer baute am Ende zwar gewaltig ab, aber eine gute Dekade war der bullige Forward eine Double-Double-Maschine und eine Konstante in Utah. Auch in Chicago hatte Boozer an der Seite von Derrick Rose gute Jahre, danach entwickelte sich die NBA aber mehr in Richtung Shooting und verdrängte den gebürtigen Aschaffenburger.

IMAGO/USA TODAY Network