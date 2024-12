Platz 7: Luka Doncic - 79

Der Slowene befindet sich zwar erst in seiner siebten NBA-Saison, schon in der vergangenen Nacht schob er sich jedoch an der NBA-Legende vorbei. In knapp 19 Prozent seiner 418 Karrierespiele gelang Doncic ein Triple-Double. Eine wahre Fabelstatistik.

Rob Gray-Imagn Images