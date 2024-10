2. Damian Lillard - 13 Dreier

Am 26. Februar 2023 war Damian Lillard einfach nicht zu stoppen: 13 erfolgreiche Dreier (22 Versuche) und insgesamt 71 Punkte führten die Blazers zu einem deutlichen 131:114-Sieg gegen die Rockets - und brachten ihm ein neues Career-High. Lillard ist dafür bekannt, in großen Momenten abzuliefern: In den Playoffs hat er bereits zweimal mindestens zehn Dreier getroffen und hält mit zwölf Dreiern in einem Spiel sogar den Rekord. Er reiht sich damit in die Elite der Schützen ein, nur Stephen Curry und Klay Thompson haben öfter die 10-Dreier-Marke geknackt.

IMAGO/USA TODAY Network