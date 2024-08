Die Stars liefern nicht: Noten und Einzelkritiken zur DBB-Pleite

Moritz Wagner (Forward/Center)

Note: 4,5 - Kam erstmals in diesem Turnier so gar nicht zum Zug (4, 2/7 FG, 3 Fouls). Der ältere Wagner wollte es zu sehr erzwingen und prallte immer wieder an der französischen Mauer ab. Dazu kamen wieder Offensiv-Fouls sowie ein Handchecking an der gegnerischen Baseline. Das muss nicht sein.

picture alliance / ASSOCIATED PRESS