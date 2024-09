Die meisten All-Defense-Nominierungen: Hier steht Pippen vor Jordan

Platz 2: Kevin Garnett - 12 Nominierungen (9x 1st Team, 3x 2nd Team)

KG würde vermutlich in jede Ära passen. The Big Ticket räumte unter dem Korb auf und war so wendig, dass er auch an der Dreierlinie Guards verteidigen konnte. Defense war für ihn eine Sache des Stolzes, entsprechend verteidigte Garnett auch in bedeutungslosen Spielen der Regular Season resolut.

picture alliance / ASSOCIATED PRESS