Platz 8: Bill Russell (1957/58) - 24 Jahre, 34 Tage

Unglaublich aber wahr: In seinen 13 Jahren in der NBA war Bill Russell zwölfmal unter den Finalisten für den MVP-Award. Bereits in seiner zweiten Saison schnappte er sich den Titel zum ersten Mal, später folgten noch vier weitere Siege.

imago sportfotodienst