Die Giganten der EuroLeague: Die größten Spieler der aktuellen Saison

3. Georgios Papagiannis (Monaco, 220 cm)

Der Grieche begann seine Karriere bei Panathinaikos, wurde 2016 von den Phoenix Suns an 13. Stelle gedraftet und spielte später für Sacramento und Portland in der NBA. Er kehrte 2018 zurück nach Panathinaikos und spielt mittlerweile für AS Monaco. Er ist mehrfach griechischer Meister geworden und hatte 2022 die meisten Blocks und Rebounds in der gesamten EuroLeague.

IMAGO/MAXPPP