Christian Sengfelder (JDA Dijon/Frankreich)

Aufgepasst, Sengfelder spielt in Frankreich inzwischen Center, aber ein Stoppschild in der Defense war der 29-Jährige noch nie. War bei der Heim-EM 2022 mit dabei und dort vor allem als Schütze in der Ecke platziert. Für Dijon macht Sengfelder fast zwölf Punkte pro Spiel in gerade einmal 20 Minuten bei einer Quote von 62,6 Prozent!

IMAGO/Eibner