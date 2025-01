Die besten MVP's aller Zeiten

LeBron James: 2012/13

Kaum ein Zeitraum wurde in der NBA-Geschichte so von einem Sportler dominiert wie die zwischen 2008 und 2013. In den fünf Jahren sammelte LeBron vier der fünf MVP-Trophäen ein. In der finalen dieser Saisons steuerte er 26,8 Punkte, 8 Rebounds und 7,3 Vorlagen pro Spiel hinzu. Dabei war er mit 56,5% FG- und 40,6% Dreierquote überaus effizient. Am Ende gewann die Mannschaft um den "King" auch den NBA-Titel.

David Richard-USA TODAY Sports