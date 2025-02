Platz 11: D’Angelo Russell (Brooklyn Nets) - Gehalt 24/25: 18,7 Mio. Dollar

Ähnlich ist es mit D-Lo, dem es an Dynamik mangelt und als Spielmacher eher den eigenen Wurf sucht. Das zweite Experiment in L.A. scheiterte erneut, nun ist Russell wieder in Brooklyn gelandet. Dort wirft der Guard 38 Prozent aus dem Feld, das ist für einen Starter auf der Eins zu wenig.

Michael McLoone-Imagn Images