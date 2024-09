Die besten deutschen Nachwuchsspieler der BBL: Viele sind zu echten Stars gereift

2011/12 Maik Zirbes (TBB Trier)

Unter dem späteren DBB-Trainer Henrik Rödl schaffte Zirbes in Trier den Durchbruch, in der Folgesaison wurde er der Pleiß-Ersatz in Bamberg und holte dort 2013 die Meisterschaft. Heute spielt der Center nach vielen Stationen in Europa wieder in Trier.

imago sportfotodienst