Ben Defty (Boston College)

Nach einem Jahr in der ProB bei den TKS 49ers zog es den 2,13 Meter großen Ben Defty zunächst an eine Prep School in Massachusetts, bevor er den Sprung ans College schaffte. In seinem Freshman-Jahr bei Boston College überzeugt der Big Man mit 5,1 Punkten und 3,1 Rebounds in 13,2 Minuten pro Spiel.

Robert Hanashiro-Imagn Images