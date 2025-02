DBB-Kader für die entscheidenden Quali-Partien: Diese Spieler sind dabei

Isaac Bonga (Partizan Belgrad)

Bereits mit 18 Jahren debütierte er in der A-Nationalmannschaft und nahm 2021 an den Olympischen Spielen teil. Sein größter Erfolg folgte 2023, als er mit Deutschland Weltmeister wurde und dabei im Halbfinale gegen die USA einen entscheidenden Block setzte. Nach Stationen in der NBA und beim FC Bayern spielt Bonga seit 2024 für Partizan Belgrad in der EuroLeague.

picture alliance / Eibner-Pressefoto