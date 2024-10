Ricky Davis

Als LeBron einmal erzählte, dass er nicht von allen Mitspielern in seinem Rookiejahr Unterstützung erfahren habe, dann sprach er wohl von Ricky Davis. Das bestätigte der Guard indirekt selbst im Jahr 2017: "Wie er damals in dem Alter gekommen ist, war er noch nicht bereit", sagte er in der Rich Eisen Show im Bezug auf Rookie-LeBron. Auch für Davis war das Kapitel Cleveland allerdings schon wieder bald beendet, noch in der selben Saison ging es für ihn nach Boston.