Platz 9: Linus Ruf (RASTA Vechta) - 2,11 Meter

Der erst 19-Jährige Ruf (m.) schnupperte bereits in der vergangenen Saison für Alba Berlin BBL-Luft. In Vechta kann er einerseits weitere Erfahrung auf Profiniveau sammeln und dank seiner Doppellizenz auch noch in der zweiten Spielklasse auf Einsatzzeiten hoffen.

IMAGO/mix1