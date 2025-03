Curry spielt in einer eigenen Liga: Die besten Dreierschützen aller Zeiten

Platz 4: Damian Lillard

Der Three-Point-Contest-Gewinner des All-Star-Wochenendes 2024 legte in seinen mageren 896 Karrierespielen spektakuläre Zahlen von jenseits der Dreierlinie auf. 2.794 Dreier fielen für ihn in den Korb. Ein NBA-Titel fehlt ihm noch - kann er dieses Ziel mit Giannis in Milwaukee erreichen?

picture alliance / ASSOCIATED PRESS