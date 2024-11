Cavs auf den Spuren der Wariorrs und Nowitzki: Die besten Saisonstarts in der NBA

Die Cleveland Cavaliers haben ihre ersten elf Spiele allesamt gewonnen. Das gab es zuvor nur elfmal in der NBA-Geschichte. Wir blicken auf all diese Teams und schauen, was am Ende für diese Mannschaften rausgesprungen ist.

IMAGO/USA TODAY Network