Busts ohne Ende: Die 5 schlechtesten NBA-Drafts aller Zeiten

4. 2006 NBA Draft - Die große Fehleinschätzung

Mit dem ersten Jahr, in dem High-School-Spieler nicht mehr direkt gedraftet werden konnten, war die 2006er Klasse von Beginn an schwierig einzuschätzen. Die Toronto Raptors wählten Andrea Bargnani an erster Stelle - ein 7-Footer mit Shooting-Talent, aber ohne jegliche Präsenz unter dem Korb. Weitere Lotto-Picks wie Adam Morrison (3), Patrick O’Bryant (9) und Mouhamed Sene (10) floppten ebenfalls spektakulär. Zwar gab es später Lichtblicke mit LaMarcus Aldridge, Rajon Rondo, Kyle Lowry und Paul Millsap, doch insgesamt war diese Draft-Klasse an der Spitze ein Reinfall.