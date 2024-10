Boston wie im Rausch: Die meisten verwandelten Dreier von einem Team in einem Spiel

Platz 3: Houston Rockets (Februar 2021) - 28 verwandelte Dreier

Hier war Harden nicht mehr an Bord, Houston traf trotzdem elf Dreier im ersten Viertel, was die Einstellung des NBA-Rekords bedeutete. Beim 136:106-Erfolg in OKC lief es einfach, selbst John Wall (4/5) machte eines seiner wenigen guten Spiele im Rockets-Jersey.

