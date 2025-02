Blockbuster zur Deadline: Die 10 größten NBA-Trades aller Zeiten

3. New York Knicks holen Carmelo Anthony (2011)

Nach langen Verhandlungen holten die Knicks Carmelo Anthony in einem Blockbuster-Trade. Neben Amar'e Stoudemire führte er New York dreimal in die Playoffs und gewann 2013 den Scoring-Titel. Am Ende blieb Anthony sechs Jahre, doch in seinen letzten vier Saisons verpasste das Team die Playoffs.

Jesse Johnson-USA TODAY Sports