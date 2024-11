5. Platz: 216 Punkte

Zalgiris Kaunas war ebenfalls an einem Spiel beteiligt, bei dem sogar 216 Punkte fielen. In der Saison 2006/07 bei der 106:110-Heimpleite nach Verlängerung gegen Pau-Lacq-Orthez (FRA). Außerdem durften sich die Fans im SAP Garden vor Kurzem erst über die gleiche Anzahl an Punkte freuen, beim Duell des FC Bayern mit Paris, welches nach Overtime mit 109:106 an die Münchner ging.

IMAGO/Passion2Press