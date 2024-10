Banchero mit Rekord: Die meisten Punkte in einer Halbzeit - Top 10 der NBA-Geschichte

Kürzlich erzielte Paolo Banchero starke 37 Punkte in der ersten Halbzeit und stellte somit den Franchise-Rekord für die Magic auf. Trotz dieser herausragenden Leistung schafft es der junge Star jedoch nicht in die Top 10 der meisten Punkte in einer Halbzeit in der NBA. Hier sind die beeindruckendsten Leistungen in der Geschichte der Liga.

Nathan Ray Seebeck - Imagn Images