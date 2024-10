"Heute war es wichtig, dass wir dieses Spiel gewinnen", stellte Coach Gordon Herbert nach dem Zittersieg gegen Paris fest und gab damit auch ein wenig Einblick in die Gefühlslage bei den Bayern. Nach dem furiosen Auftaktsieg gegen Madrid ebbte die Euphorie durch die Niederlagen in Athen und Belgrad wieder ab, für die Ambitionen der Mannschaft, das Erreichen der Playoffs, war diese Ansetzung ein Pflichtsieg.

Das gelang - irgendwie -, gleichzeitig zeigte sich auch, dass Paris als EuroCup-Sieger alles andere als Fallobst in dieser EuroLeague ist. Die Franzosen hatten vor zwei Tagen noch Panathinaikos geschlagen, waren in Mailand und gegen Roter Stern einem Sieg nahe und auch in München war ein Erfolg möglich, erst recht, nachdem T.J. Shorts in den Schlusssekunden auf Devin Booker zusteuerte, etwas überraschend aber nicht gegen den Center scoren konnte.

Stattdessen atmete man in München tief durch. Vier Spiele in acht Tagen sind für den dünnen bayerischen Kader eine enorme Belastung, dazu wartet am Samstag in Weißenfels (ab 16 Uhr live bei Dyn) schon das fünfte Auswärtsspiel in Serie. Große Alternativen hat Herbert derzeit nicht, gegen Paris konnte der Kanadier sich auf das Triumvirat aus Carsen Edwards, Shabazz Napier sowie Devin Booker verlassen, die 80 der 109 Punkte erzielten.

Carsen Edwards überragte im Spiel gegen Paris Basketball. IMAGO/Eibner

"Krasse Körbe" retten die Bayern

"Ohne ein paar krasse Körbe von denen, geht das vielleicht anders aus", bilanzierte Oscar da Silva bei MagentaSport, wobei der Forward selbst mit einigen Offensiv-Rebounds im vierten Viertel für Entlastung sorgte. Unrecht hat da Silva jedoch nicht. Die Bayern waren an diesem Abend auf das teils unfassbare Shotmaking angewiesen, insbesondere die Guards fühlten es beide und verwandelten zusammengerechnet zwölf von 18 Dreiern, der Rest kam auf 2/15.

Entsprechend stöhnte auch Paris‘ Coach Tiago Splitter nach der Partie. "Ich hasse es, wenn Spieler zu Beginn einer Saison schlecht treffen, weil sich ihre Quoten irgendwann normalisieren. (…) Das sind talentierte Spieler und heute hatten sie Feuer in ihren Händen."

Ein Rezept für langfristigen Erfolg ist das nicht. Gerade Edwards ist bekannt dafür, dass er unglaublich heiß laufen kann, ebenso aber Spiele hat, in denen er sein Team aus einem Spiel ballert. Oft ist er so etwas wie der Puls des Teams. Trifft er nicht, haben die Bayern Probleme, auf EuroLeague-Niveau Spiele zu gewinnen.

FC Bayern München: Auf der Drei herrscht Leere

In der derzeitigen Situation sind die Bayern darauf aber umso mehr angewiesen, weil sie das mit Abstand schlechteste Defensiv-Team der EuroLeague sind - untypisch für eine Herbert-Mannschaft. Das große Problem ist derzeit auf dem Flügel zu verorten. Vladimir Lucic und Niels Giffey fehlten in der Double Week, Giffey wurde zuletzt am Finger operiert und dürfte noch länger ausfallen.

Alternativen gibt es im Kader nicht. So vertraute Herbert fast das komplette Spiel auf ein Lineup mit drei Guards, aus dem Quintett Napier, Edwards, Andi Obst, Yam Madar sowie Nick Weiler-Babb ist aber lediglich Letzterer ein Plus-Verteidiger. Youngster Ivan Kharchenkov erhielt hier und da mal eine Chance, doch auch in seinem Kurzeinsatz gegen Paris zeigte sich, dass er zumindest in Europa dem Team nicht helfen kann.

"Wir haben zwei Spieler verloren, zwei die sich voll für uns reinhängen und heute haben wir einige Kämpfe verloren", analysierte Herbert die Probleme auf der Drei. Fragen zu einer möglichen Nachverpflichtung wich der Kanadier hingegen aus und wies lieber darauf hin, dass Lucic und Giffey "tough kids" seien. Zum Verständnis: Lucic ist 35, Giffey 33 Jahre alt.

FC Bayern: Die Rotationen bleiben kurz

Gegen Paris, die selbst eher über ihre Guards Shorts und Nadir Hifi kamen, ging das noch gut, doch kommenden Freitag gegen Olympiakos kann das schon wieder ganz anders aussehen. Letztlich vertraute Herbert wieder nur neun Spielern (Edwards spielte die komplette zweite Halbzeit durch), wobei Johannes Voigtmann knapp 20 Minuten durchhielt, obwohl er zuvor Magenprobleme hatte.