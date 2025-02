Die Bamberg Baskets stehen vor einem der wichtigsten Wochenenden der Saison: Im Top Four des BBL-Pokals geht es für die Oberfranken um einen Titel. Gleichzeitig befindet sich der Klub in der Liga im Kampf um die Play-Ins und könnte mit einem starken Saisonendspurt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen. Doch wie ist die aktuelle Lage in Bamberg wirklich? Geschäftsführer Philipp Höhne hat es im Interview verraten.

Die Bamberger überzeugten im Pokalwettbewerb mit starken Auftritten gegen Ulm und Alba Berlin. Jetzt wartet im Halbfinale der Aufsteiger aus Frankfurt (Samstag, ab 19 Uhr live bei Dyn). Geschäftsführer Philipp Höhne warnt im Interview mit basketball-world.news jedoch davor, den Gegner zu unterschätzen: "Dass wir jetzt im Halbfinale auf Frankfurt treffen, mag auf dem Papier nach einem machbaren Los aussehen, aber die Skyliners sind keinesfalls zu unterschätzen. Sie haben bewiesen, dass sie brandgefährlich sein können. Die Pflichtaufgabe zu erfüllen, ist leichter gesagt als getan."

Der Weg ins Top Four:

Im vergangenen Jahr war die Situation eine andere, als man im Halbfinale die Bayern zugelost bekam (62:81-Niederlage) und die Segel streichen musste. In diesem Jahr könnte es dann erst im Finale zum direkten Duell mit dem amtierenden Meister und Pokalsieger aus München kommen.

Seit 2020 Geschäftsführer der Bamberg Baskets: Philipp Höhne. IMAGO/HMB-Media

Gleichzeitig sorgt die Wahl des Austragungsortes für Diskussionen. Weißenfels wurde als Gastgeber bestimmt - eine Entscheidung, die Höhne kritisch sieht: "Kleine Hallen haben ihren Charme im normalen BBL-Spielbetrieb, aber für so ein Event halte ich es nicht für angemessen. Heidelberg als neutraler Bewerber wäre die bessere Wahl gewesen." Dennoch ist das Ziel klar: Bamberg will nach fünf Pokaltiteln in den 2010er-Jahren die Sensation schaffen.

Kampf um die Play-Ins: Konstanz als Problem

In der Liga zeigt sich ein anderes Bild: Mit acht Siegen und zehn Niederlagen stehen die Oberfranken nur auf einem durchwachsenen 14. Tabellenplatz. Allerdings ist die Lage eng: Alba Berlin (9-10) liegt mit nur einem Sieg mehr auf Rang elf, den Sechstplatzierten aus Heidelberg (10-8) trennen sogar nur zwei Siege. Dabei sind die Baskets durchaus fähig, auch Top-Teams zu fordern - das bewiesen sie zuletzt bei der knappen Niederlage gegen den FC Bayern München. Doch warum gelingt es der Mannschaft bislang nicht, diese Leistungen konstant abzurufen?

Der 38-jährige Geschäftsführer erklärt die Schwankungen so: "Unsere aktuelle Tabellenplatzierung sieht schlechter aus, als wir eigentlich sind. Mit ein bis zwei Siegen mehr wären wir mitten im Rennen um die Play-Ins. Unser Hauptproblem liegt darin, dass wir gegen vermeintlich schwächere Gegner zu oft nicht unsere beste Leistung abrufen."

Zuletzt zeigten sich die Schwankungen beispielhaft: im Frankenderby gegen die FIT/One Würzburg Baskets zogen die Bamberger den Kürzeren nach Overtime. Der Spieltag zuvor brachte jedoch ein klares Erfolgserlebnis: Mit einem deutlichen 103:85-Heimsieg gegen die formstarken EWE Baskets Oldenburg zeigte das Team eindrucksvoll was in ihm steckt. "Wir setzen uns immer hohe Ziele und in Bamberg bedeutet das Playoffs. Die Play-Ins sind für uns erreichbar, und wir haben noch genug Zeit, das zu schaffen", erklärt Höhne.

Rückkehrer Anton Gavel: Die richtige Wahl als Head Coach

Anton Gavel ist regelmäßig mit Leidenschaft und Herzblut an der Seitenlinie der Bamberger zu sehen. IMAGO/kolbert-press

Ein zentraler Faktor in der sportlichen Entwicklung ist Head Coach Anton Gavel. Der ehemalige Bamberger Spieler hat das Team trotz schwieriger Rahmenbedingungen stabilisiert und sieht sich nun mit den Möglichkeiten konfrontiert, Titel zu gewinnen. Höhne lobt seinen Trainer explizit: "Gavel bringt mit seiner Akribie und seinem Kampfgeist genau das mit, was man sich von ihm erhofft hat. Die Entscheidung, ihn zurück an die Seitenlinie zu holen, war absolut richtig. Wir setzen auf Kontinuität und freuen uns auf die Zukunft mit ihm."

Besonders bemerkenswert: Bamberg ist nicht nur im Pokal dabei, sondern auch in der ENBL erfolgreich mit Gavel unterwegs. Somit bleibt dem ehemaligen Guard die Chance auf mindestens zwei Titel in der laufenden Saison.

Höhne betont die Qualität der Liga und hebt hervor, dass die ENBL oft unterschätzt werde: "Dabei steht sie dem FIBA Europe Cup kaum nach. Vielleicht fehlt es an der absoluten Spitze, aber in der Breite gibt es keine großen Unterschiede." Besonders schätzt das Bamberger Team die flexible Organisation der Liga, die den Vereinen entgegenkommt. Das Ziel sei von Anfang an klar gewesen: "Wir wollen diesen Titel zu holen, und wir werden versuchen, das Final Four-Turnier der ENBL Anfang April nach Bamberg zu holen." Es wäre übrigens der erste internationale Titel für die Oberfranken.

Final Four der ENBL fest im Visier

Stichwort ENBL: Der Wettbewerb, der noch nicht die ganz große Aufmerksamkeit genießt, bietet den Oberfranken eine wertvolle Möglichkeit, sich auf internationaler Bühne zu beweisen. Dies ist ihnen gelungen: als Zweitplatzierter mit einer Bilanz von sieben Siegen und einer Niederlage haben sich die Bamberger souverän durch die Gruppenphase gekämpft und stehen nun im Playoff-Viertelfinale (Hin- und Rückspiel) gegen Dziki Warschau.

Herausforderungen auf dem Transfermarkt

Der Klub, der deutschlandweit lange Jahre das Nonplusultra war, sieht sich seit der Neuausrichtung vor einigen Jahren vor einer großen Herausforderung: die langfristige Bindung von Leistungsträgern. Immer wieder verliert der ehemalige Serienmeister und Pokalsieger seine besten Spieler an finanziell stärkere Vereine. Höhne sieht hier eine grundsätzliche Problematik: "Das ist kein reines Bamberg-Problem, sondern eines der zentralen Herausforderungen im deutschen und europäischen Basketball. Kontinuität ist schwer umzusetzen, weil Spieler fast ausschließlich Einjahresverträge unterschreiben.

Dennoch gibt es positive Signale: Mit der frühzeitigen Vertragsverlängerung von Ibrahim Watson-Boye konnte Bamberg ein klares Zeichen setzen. Der US-Amerikaner bleibt mindestens eine weitere Saison in Freak City. "Das ist ein Fingerzeig auf unser Ziel, dass wir gegen den Trend stets den Blick auch jenseits der jeweils anstehenden Saison haben", betont Höhne. "Mit unserem langfristig unter Vertrag stehendem Trainerstab haben wir hierfür eine wichtige Grundlage geschaffen."

Bleibt den Oberfranken erhalten: Ibrahim Watson-Boye. IMAGO/HMB-Media

Watson-Boye ist aktuell mit 11,4 Punkten pro Partie bei einer knapp 35-prozentigen Dreierquote der drittbeste Bamberger Punktesammler nach Noah Locke (13,8) und Ronaldo Segu (14,1 Zähler). Der im Sommer aus der serbischen ABA League gekommene Guard überzeugt nicht nur als Scorer, sondern auch als Spielmacher und legt mit 6,8 Assists pro Partie die zweitmeisten Vorlagen aller BBL-Spieler auf. Neben Segu ragt auch Filip Stanic heraus, der mit 7,7 Rebounds pro Partie ligaweit auf Platz zwei liegt und einen entscheidenden Anteil daran hat, dass Bamberg mit durchschnittlich 39,5 Rebounds pro Spiel derzeit das beste Team der BBL in dieser Kategorie ist.