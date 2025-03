Die letzte Aktion gegen Toronto war fast schon bezeichnend für die vergangenen Wochen in Orlando. Nach einem Einwurf hatte Franz Wagner beim Stand von 102:104 fast schon freie Bahn zum Korb, doch der Berliner vergab nach seinem klassischen Eurostep-Move den Korbleger und damit die mögliche Verlängerung gegen ein Raptors-Team, das in dieser Saison kaum noch Ambitionen hat (19-42).

"Er hatte einen guten Wurf, aber er ist einfach nicht gefallen. In 99 Prozent der Fälle macht er den rein, wir sollten Franz nicht die Schuld geben", meinte Paolo Banchero nach dem Spiel. Kurz zuvor hatte Wagner noch einen Ballverlust im Backcourt forciert und damit Orlando überhaupt die Chance auf den Ausgleich gegeben, doch wie so oft zuletzt wurde die gute Defense nicht belohnt.

Seitdem Wagner und Banchero wieder zusammen auf dem Feld stehen, hat sich daran nicht viel geändert. Nur die Kellerkinder aus Charlotte und Brooklyn sind offensiv schlechter als Orlando, von 17 Spielen konnten trotz der sechstbesten Defense in diesem Zeitraum nur sechs Spiele gewonnen werden.

Orlando Magic weiter auf der Suche nach Offense

"Wir führen unsere Offense einfach nicht gut genug aus", bemängelte Banchero. "Unsere besten Spieler müssen den Ball in der Hand halten und dann damit leben", meinte der ehemalige Top-Pick, der gegen die Raptors so wenige Würfe wie noch nie zuvor in seiner Karriere nahm (9). Durch 15 Freiwürfe kam Banchero zumindest auf 23 Punkte und war diesmal sogar effizienter als Wagner (25, 9/17 FG, 6/6 FT), doch vom Rest des Teams kam mal wieder zu wenig (nur 39 Prozent FG).