EuroLeague-Champion Panathinaikos hatte am Dienstag in einem Vorbereitungsspiel in Istanbul Galatasaray deutlich mit 85:56 geschlagen, nach der Partie machte Pana-Coach Ataman eine Geste in Richtung der Fans, die noch einmal zeigen sollte, dass Gala im Fußball Fenerbahce mit 3:1 besiegt hatte.