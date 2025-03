Zion Williamson spielt nach langer Verletzungspause aktuell still und heimlich den vielleicht besten Basketball seiner Karriere. Wie die New Orleans Pelicans nach der Saison mit ihm verfahren werden, ist dennoch völlig unklar. Kann ein eigentlich verkorkstes Jahr sich für Franchise und Spieler als Glücksfall erweisen?

Kann ein ehemaliger Nr.1-Pick, der schon an der High School berühmt war, als unterschätzt bezeichnet werden? Eigentlich wohl nicht - selbst wenn der Hype abgeklungen ist, der Spieler mit der Zeit fast mehr für seine Gewichtsprobleme bekannt wurde als für seine Leistungen und sein Team sich nun zum wiederholten Male daraufhin zubewegt, wo es ihn einst "zugewiesen" bekam: Die Draft Lottery.

Andererseits: Seit der Jahreswende erzielen drei Spieler alle 36 Minuten wenigstens 30 Punkte. Der zweifache MVP Giannis Antetokounmpo (31,7), der aktuelle MVP-Favorit Shai Gilgeous-Alexander (36,6) - und Zion Williamson (33,7), der dabei die beste Quote aus dem Feld aufweist (61,4%) und mit SGA die meisten Assists verteilt (6,8). Nimmt davon überhaupt jemand Notiz?

Eigentlich wohl nicht - was in gewisser Weise verständlich ist. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass Zion dominiert, seinen Beobachtern den Kopf verdreht und sie dann doch wieder enttäuscht. So war es bisher zumindest, zuletzt im Play-In 2024, als er zum Ende seiner gesündesten Saison 40 Punkte gegen die Lakers auflegte und sich kurz vor Spielende verletzte.

Die direkte Playoff-Teilnahme steht aktuell nicht auf dem Spiel, dieser Zug ist für die Pelicans (derzeit 17-45) längst abgefahren. Die aktuelle Frage ist größer, grundsätzlicher. Sie lautet: Zion und die Pelicans - kann das noch was werden?

"Unglaublich, was er leisten kann"

Wer Zion über die letzten Wochen am richtigen Tag spielen sah, kann daran eigentlich kaum zweifeln. Williamson kehrte am 7. Januar von einer Verletzungspause zurück und spielt seither mit einem 28-Minuten-Limit (das ein paarmal knapp übertroffen wurde). Er trat nur in 18 von 26 möglichen Spielen auf; aber wenn er dann spielte, dann lieferte er in der Regel eine Show ab.

Williamson spielt teamdienlich mit gutem Auge für den Mitspieler, findet aber auch ein gutes Maß an Aggression. Er ist dynamischer, wieder einer der dominantesten Paint-Scorer der NBA, deutlich mehr als in der vergangenen Saison; in 2025 zieht er fast 10 Freiwürfe pro 36 Minuten, nur SGA und Giannis können das toppen.

NBA: Zion Williamson - Statistiken 2024/25 Spiele Pkt FG 3PT Reb As TO St Bl 25 24,8 57,3% 23,1% 7,3 5,2 2,9 1,13 0,9

Über die gesamte Spielzeit erzielt bloß Giannis mehr Punkte in der Zone pro Partie als Zion (19,3), in viel mehr absolvierten Minuten. Seine Kombination aus Speed, Bounce und Ballgefühl bei dieser Körperkraft ist nach wie vor einzigartig, es gibt keinen körperlich "passenden" Verteidiger für einen gesunden Williamson.

"Es ist unglaublich, was er auf dem Court leisten kann, selbst in limitierten Minuten", sagte Pels-Coach Willie Green vor kurzem zu The Athletic. "Das zeugt von der Arbeit, die er dafür investiert hat. Er ist extrem talentiert. Das wissen wir alle. Er hat auch einen extrem hohen IQ, wenn er auf dem Court steht."

Eine Erinnerung an die NBA

Williamson hat die Pels nicht direkt wiederbelebt - das soll in dieser verkorksten Saison vielleicht auch gar nicht passieren -, er spielt indes auch keinen Losing Basketball. Seit seiner Rückkehr gewinnt das unterm Strich noch immer schlechte Pelicans-Team seine Minuten deutlich (Net-Rating: +4,9), funktioniert offensiv und sogar auch defensiv.

Die Pels haben im Februar zwei der "Co-Stars" verloren - Dejounte Murray erlitt einen Achillessehnenriss, Brandon Ingram wurde nach Toronto getradet. Die Hierarchie auf dem Court wirkt seither sinnvoller; Williamson ist mehr "Point Zion" denn je, umgeben von Shooting auf fast allen Positionen (Kelly Olynyk!) und Trey Murphy III, der sich mehr und mehr zu einem Eckpfeiler des Teams entwickelt.

Die Zukunft der Pelicans? Zion Williamson (l.) und Trey Murphy III. (r.). IMAGO/ZUMA Wire

Konstant sind die Pels noch nicht unterwegs, in manchen Spielen jedoch blitzt die Vision durch, wie es sein könnte - gegen Phoenix etwa dominierte Zion mit dem ersten Triple-Double seiner Laufbahn (27 Punkte, 13/17 FG, 10 Rebounds, 11 Assists), attackierte wieder und wieder den Korb und legte acht der 17 Dreier auf, die seine Teamkollegen versenkten.

"Das ist eine Erinnerung an die NBA, an die Fans, an alle", sagte Green danach. "Dieser Spieler kann er sein, Tag für Tag. Das wollen wir als Gruppe erreichen. Wir tun alles dafür, um unseren besten Spieler auf dem Court zu haben."

Nie nur das Hier und Jetzt

Der Coach sprach dabei selbst indirekt die andere Seite der Medaille an. Nach mittlerweile fast sechs Saisons von Zion in der NBA, von denen er eine komplett verpasste, ist das Problem ja hinlänglich bekannt; es kann bei Williamson nie nur um den aktuellen Eindruck gehen, immer spielt auch die Frage eine Rolle, ob es haltbar ist.

Williamson verpasst viel zu viele Spiele. Nur in zwei seiner Saisons stand er in wenigstens 30 Spielen auf dem Court, die aktuelle könnte die dritte werden (er steht bei 25). Das reicht aber natürlich nicht, zumal Zion selbst in seinen "gesunden" Saisons nicht zur Verfügung stand, als sein Team ihn in den Playoffs gebraucht hätte.

Zu einem gewissen Anteil scheint New Orleans die Schuld dafür bei Zion selbst zu suchen. Berichte über sein zu hohes Gewicht und mangelnde Professionalität begleiten ihn seit Jahren, in der laufenden Saison suspendierten ihn die Pelicans kurz nach seinem Comeback Anfang Januar für ein Spiel, weil er wiederholt zu spät zum Team-Flugzeug erschienen war.

Ein einzigartiger Vertrag

Sein Gewicht wiederum ist nicht nur Futter für die Sozialen Medien - es gibt vertragliche Vorgaben für Zion. Beispielsweise muss er während der laufenden Saison bei sechs verschiedenen Terminen Vorgaben bezüglich seines Gewichts erfüllen, um wenigstens 20% seines Gehalts für 25/26 zu garantieren.

Derzeit ist er auf Kurs. The Athletic zufolge liegt das erlaubte Maximalgewicht bei 134 Kilo; aktuell soll Zion rund 120 Kilo wiegen, ist damit leichter als zu jedem Zeitpunkt seit seiner Rookie-Saison. Seiner Dynamik scheint das nicht zu schaden, die Pels hoffen zudem darauf, dass das Verletzungsrisiko bei einem leichteren Williamson geringer ist.

Sie könnten dennoch leicht aus dem Zion-Geschäft rauskommen. Seine Gehälter für 26/27 (42 Mio.) und 27/28 (45) sind komplett ungarantiert, nachdem er 22/23 53 Spiele verpasste. Sein Vertrag (insgesamt 5 Jahre, 197 Mio.) ist einer der ungewöhnlichsten der NBA-Geschichte, explizit dafür gebaut, um die Franchise vor Verletzungen ihres besten Spielers zu beschützen.

Raus aus dem Knast?

Die Pelicans haben damit etwas, was beispielsweise die Sixers bei Joel Embiids jüngster Vertragsverlängerung versäumt haben: Eine Ausstiegsoption, mit der sie aus dem Gefängnis ausbrechen können. Diese Option ist wertvoll, auf der einen Seite. Sie macht die Lage der Pelicans indes nicht direkt unkompliziert.

New Orleans könnte Williamsons Vertrag auflösen, oder ihn traden, natürlich. Einen fairen Gegenwert allerdings würden die Pelicans für ihn nicht bekommen - und wer will einen Spieler mit diesen Fähigkeiten verramschen? Was, wenn er nun doch mal länger gesund bleibt, professioneller und der All-NBA-Spieler wird, der er mit seinem Talent zweifellos sein könnte?

Vermutlich ist das nicht das Szenario mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Aber ausgeschlossen ist es auch nicht. Williamson ist 24 Jahre alt, nicht "fertig" in seiner Entwicklung. Vielleicht lässt sich seine Karriere ja doch noch in eine andere Bahn lenken.

NBA: Draft-Wahrscheinlichkeiten nach Abschneiden in der Vorsaison Team Wahrscheinlichkeit auf den 1. Pick 1 14% 2 14% 3 14% 4 12,5% 5 10,5% 6 9% 7 7,5% 8 6% 9 4,5% 10 3%

*Die Pelicans sind aktuell das viertschlechteste Team der Liga, womit sie eine Chance von 12,5% auf den ersten Pick im NBA-Draft hätten.

Eine der größten Wild Cards der NBA

Die Pels hoffen das zumindest. "Ich habe das Gefühl, dass er deutlich fokussierter ist", sagte Murphy kürzlich über ihn. "Er nimmt das alles sehr ernst. Man sieht einen anderen Blick in seinen Augen. Er ist bereit, etwas aufzubauen und herauszufinden, wohin wir gehen." Diese Frage dürfte auch eine der größten in der kommenden Offseason werden.

Zion ist kein Franchise-Player, kein richtiger zumindest (vielleicht bekommt New Orleans so einen ja in der Lottery). Franchise-Player müssen verlässlich sein; Zion hingegen ist die Definition einer Wild Card. Allerdings eben eine, die Franchises verändern und zum Träumen anregen kann, selbst wenn so vieles in der bisherigen Karriere eher albtraumhaft daherkam.