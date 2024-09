"Ich spiele jetzt elf Jahre in der Liga, aber solch rassistische Kommentare wie von den Fans der Indiana Fever habe ich noch nie erlebt", berichtete Thomas nach Spiel zwei der Serie gegen Indiana. "Das ist für mich nicht akzeptabel und dafür darf es keinen Platz geben. Seit ich Profi bin, wurde ich noch nie so beschimpft, wie derzeit in den sozialen Medien."