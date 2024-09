"Um ehrlich zu sein, das war eine eigenartige Situation", sagte Westbrook, als er auf seine Zeit bei den L.A. Clippers angesprochen wurde. "Sie haben mir keine Rolle gegeben, in der ich aufblühen konnte. Es war eine Rolle, in der ich nicht ich selbst sein konnte", führte Westbrook weiter aus.

Der frühere MVP kam bei den Clippers nur von der Bank, für das Playmaking waren dennoch zumeist James Harden und Paul George zuständig. Dazu merkte Westbrook an, dass die Clippers nicht zu seinem Stil passten. In Denver soll dies nun anders sein. "Coach Malone erlaubt es mir, dass ich meinen Speed nutze und so meine Mitspieler besser machen kann. Ich kann das Spiel für alle einfacher machen, das mache ich am liebsten."