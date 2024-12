LeBron James, der vor der Saison ankündigte, alle 82 Spiele absolvieren zu wollen , verpasst derzeit mehrere Partien seiner Los Angeles Lakers. Nach Beschwerden über Fußschmerzen, die bereits bei der Niederlage in Miami (4. Dezember) auftraten, setzte der 39-Jährige zunächst gegen die Portland Trail Blazers aus. Auch das Spiel gegen die Minnesota Timberwolves fand ohne James statt - laut ESPN fehlte er nicht nur auf dem Feld, sondern reiste auch nicht mit dem Team nach Minneapolis.

LeBron James: 40. Geburtstag Ende Dezember

Mit dem bevorstehenden 40. Geburtstag am 30. Dezember wird es für den Superstar immer wichtiger, seine Belastung in der langen NBA-Saison zu managen. Die aktuelle Pause fällt in eine vergleichsweise ruhige Phase des Spielplans, da die Lakers nach dem Ausscheiden im NBA Cup nur zwei Spiele innerhalb von zehn Tagen absolvieren müssen.