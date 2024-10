Dessen Sohn und Rookie Bronny James feierte hingegen sein Preseason-Debüt im Purple-and-Gold. Dabei zeigte der 19-Jährige Licht und Schatten. Mit drei Blocks in 16 Minuten brillierte der Zweitrundenpick vor allem am defensiven Ende.

Gleichzeitig erzielte James nur zwei Punkte im Spiel bei einem von sechs getroffenen Würfen. Erst in der Schlussminute ließ er sich, per Korbleger, in den Boxscore eintragen. "Am offensiven Ende ist er noch dabei, herauszufinden, wer er ist", gesteht Redick ein. "Aber es ist unser Job ihn zu entwickeln und aufzubauen."