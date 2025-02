Mit seinem Wechsel in die japanische B.League überraschte Johannes Thiemann im vergangenen Sommer Basketball-Deutschland. Am Rande der EM-Qualifikation mit der deutschen Nationalmannschaft sprach der Weltmeister über die Unterschiede zu Europa und die Gefahr, die vom asiatischen Markt ausgeht.

In seinen ersten Spielen als Bundestrainer stand Alex Mumbru nur eine sehr eingeschränkte Spielerauswahl zur Verfügung: die EuroLeague-Spieler waren selbst gefordert, die NBA-Legionäre sowieso. Einer, der den Weg auf sich nahm, war ausgerechnet Johannes Thiemann, der aus dem japanischen Gunma anreiste und dafür auch mit der Kapitänsbinde belohnt wurde.

"Ich freue mich immer, wenn ich für die Nationalmannschaft spielen kann", sagte der 29-Jährige am Rande des DBB-Trainings vor dem Auswärtsspiel in Montenegro. "Es ist eine große Ehre für mich dabei zu sein. Deswegen versuche ich es auch jetzt, wo ich in Japan spiele."

Im Sommer unterschrieb Thiemann überraschend einen Zweijahresvertrag bei den Gunma Crane Thunder in der japanischen B.League und kehrte damit nach sechs Jahren Alba Berlin den Rücken. "Es ist natürlich eine große Umstellung vom europäischen Basketball und auch von der Kultur. Das gefällt mir gut und war auch einer der Gründe, warum ich gegangen bin."

Johannes Thiemann spielte von 2018 bis 2024 für Alba Berlin. IMAGO/Steinbrenner

Thiemann: EuroLeague-Niveau immer noch höher

Ähnlich wie in Europa sei aber auch in Japan die Belastung enorm. "Du hast trotzdem 60 Spiele in der Saison." Eine Eigenheit der Liga: als Mannschaft trifft man immer zwei Mal nacheinander auf dieselben Teams, einmal am Samstag und direkt am Sonntag nochmal. "Deswegen ist die Belastung schon sehr hoch."

Das enorme Wachstum der asiatischen Ligen erreichte mit Thiemanns Verpflichtung auch den deutschen Markt. Immer größer wird somit auch die Sorge, dass die Konkurrenz aus Japan und Co. Europa den Rang ablaufen kann. "Für einige Positionen? Auf jeden Fall", antwortete Thiemann auf die Frage, ob das passieren kann.

Begrenzt würde diese Entwicklung allerdings dadurch, dass die japanische B.League derzeit nur drei Ausländer pro Mannschaft erlaubt. "Da fließt in der Regel auch das meiste des Etats hin." Eine völlige Auflösung dieser Regelung kann er sich zeitnah nicht vorstellen. Deswegen "ist das Level einfach ein anderes und ich glaube nicht, dass die B.League der EuroLeague langfristig den Rang ablaufen kann."

Thiemann über EM-Qualifikation: Druck ist "sehr hoch"

Die hohe Attraktivität des Marktes ist laut Thiemann aber dennoch nicht von der Hand zu weisen. "Ich hatte auch andere EuroLeague-Angebote und bin nach Japan gegangen. Ich denke, dass es für einige auf jeden Fall interessant sein kann. Aber in der großen Breite ist die EuroLeague schon noch besser."

Nun liege der Fokus für Thiemann aber zunächst auf der EM-Qualifikation mit der Nationalmannschaft. Mit nur zwei Siegen aus vier Spielen ist die Teilnahme an der EuroBasket im Sommer noch ungeklärt. Aus dem Grund sei der Druck gerade auch "sehr groß", betont Thiemann.