Trotz neuer Formate und Anpassungen bleibt das NBA All-Star Game ein Event, das für seine mangelnde Intensität in der Kritik steht. Für Nikola Jokic ist das jedoch keine Überraschung. Der dreimalige MVP hält es für unrealistisch, dass sich der Einsatz der Spieler je ändern wird.

"Ich denke, wir sollten uns lieber auf andere Dinge konzentrieren als auf das All-Star Game. Es wird immer so bleiben, also sollten wir es einfach akzeptieren", sagte Jokic gegenüber The Denver Post.