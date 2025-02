Draymond Green hat nie Angst davor, klare Worte zu finden - und diesmal ließ der Warriors-Star eine echte Kampfansage folgen. Während einer TNT-Übertragung erklärte er voller Überzeugung, dass Golden State in dieser Saison den NBA-Titel holen wird.

"Ich denke, wir waren auf dem falschen Weg, dachten, wir hätten es herausgefunden, haben es aber nie wirklich geschafft", so Green über die bisherige Saison. Doch mit dem Trade für Jimmy Butler hat sich aus seiner Sicht alles geändert. "Seit Butler hier ist, gehen wir in jedes Spiel mit dem Glauben, dass wir gewinnen werden. Das bedeutet in dieser Liga eine Menge. Er hat uns wieder Hoffnung gegeben. Ich denke, wir werden die Meisterschaft gewinnen."