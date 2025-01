Bayern München gewinnt das deutsche EuroLeague-Duell mit 99:84 gegen Alba Berlin und beschert den Hauptstädtern die zehnte EuroLeague-Niederlage in Serie. Vor 12.112 Fans in der Uber Arena zeigte sich Alba-Coach Israel Gonzalez nach dem Spiel enttäuscht, lobte aber auch die positiven Ansätze seines Teams.

Mit einem tiefen Seufzer betrat Israel Gonzalez den Presseraum, sichtlich gezeichnet von der erneuten EuroLeague-Niederlage. Dabei hatte sein Team über weite Strecken eine couragierte Leistung gezeigt. Alba hielt drei Viertel mit, führte zwischenzeitlich und zwang Bayern zu 18 Turnovern. "Wir haben drei Viertel gut gespielt - mit Energie und Fokus," erklärte er.

Die Partie begann mit hoher Intensität, in der Alba sich trotz eines frühen 4:13-Rückstands nicht unterkriegen ließ. Procida brachte nach einer Auszeit mit einem Dreier und einem Fastbreak-Layup frischen Schwung, und McDowell-White sorgte mit einem spektakulären Layup für den Ausgleich zum Ende des ersten Viertels. "Ich würde sagen, es waren 25-30 gute Minuten. Wir haben mit viel Intensität gespielt, viel Emotion, viele Hustle-Plays," resümierte Matt Thomas. Im zweiten Viertel übernahm Alba kurzzeitig die Führung, als Olinde nach einem Steal per Dunking punktete.

Doch im letzten Abschnitt mangelte es an Konzentration und Erfahrung, und Bayern nutzte diese Schwächen konsequent aus. Carsen Edwards' 34 Punkte und die Treffsicherheit der Münchner von der Dreierlinie (18/36) ließen die Berliner am Ende keine Chance. Im vierten Viertel bauten Obst und Giffey mit jeweils einem Dreier die Führung auf 88:72 aus, was Alba zu einer Auszeit zwang. Schließlich machte sich die Erfahrung der Bayern bemerkbar. Gonzalez brachte es auf den Punkt: "Sie waren sehr erfahren in den entscheidenden Momenten, während wir die Konzentration verloren haben. Zwei technische Fouls und zu viele andere Fehler haben uns das Spiel gekostet."

EuroLeague: Edwards nicht zu stoppen

Edwards war über die gesamte Partie das zentrale Problem für die Berliner. Trotz verschiedener Defensivansätze gelang es Alba nicht, den Münchner Guard aus seinem Rhythmus zu bringen. "Es ist schwierig eine Lösung zu finden, wenn jemand so spielt. Wir haben versucht, ihn mit Switches und Doppeln zu bremsen, aber nichts hat funktioniert," räumte Gonzalez ein. "Wir waren schockiert von seiner Vorstellung und den Dreiern von Bayern - alles ging rein."

Thomas, der selbst zehn Punkte erzielte, bestätigte, dass Edwards von Beginn an das Spielgeschehen dominierte. "Carsen ist ein toller Spieler. Das muss man anerkennen. Wir haben es ihm aber zu leicht gemacht, früh seinen Rhythmus zu finden," erklärte der Dreierspezialist. "Wenn ein Spieler wie er einmal in der Zone ist, wird es fast unmöglich, ihn zu stoppen. Das haben wir heute gesehen." Thomas betonte außerdem, dass es wichtig sei, Spieler wie Edwards früh aus dem Konzept zu bringen. "Wir müssen ihn zum Spielmacher machen - ihn dazu zwingen, den Ball öfter zu passen, statt ihn machen zu lassen, was er will."

Alba Berlin: Blick nach vorn

Trotz der Enttäuschung blieb Gonzalez zuversichtlich: "Wir müssen aus solchen Spielen lernen und es in der Zukunft besser machen. Wir müssen solche Fehler in der entscheidenden Phase abstellen und weiter fokussiert bleiben. Wenn wir erfahrener werden, machen wir das auch."

Für Alba Berlin bleibt die Situation in der EuroLeague weiter trostlos. Mit der zehnten Niederlage in Serie kämpfen die Berliner weiterhin um einen Lichtblick. Dennoch zeigten die Berliner in der BBL zuletzt eine aufsteigende Form und können aus den positiven Phasen gegen Bayern Kraft schöpfen.