NBA: Die Statistiken des Elite-Duos

Statistisch gesehen gehörten die beiden in den sechs Championship-Jahren der Bulls zu den besten Spielern der Liga. Pippen erzielte in dieser Zeit in der Regular Season im Schnitt 19,4 Punkte, 6,8 Rebounds, 6,2 Assists und 2 Steals pro Spiel. Jordan überragte mit 30,5 Punkten, 6,2 Rebounds, 4,9 Assists und 2,2 Steals pro Partie und wurde in fünf dieser sechs Jahre als MVP ausgezeichnet.