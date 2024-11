"Olympiakos hat dieses Spiel völlig verdient gewonnen", bilanzierte Ataman nach der 89:94-Niederlage gegen den Erzrivalen. "Wir waren im Kopf nicht bereit, das hat sich schon beim 9:1-Start von Olympiakos gezeigt. So kann man zuhause nicht beginnen in einem Derby. Das war soft."

"In Halbzeit zwei haben wir mehr versucht, aber am Ende haben wir beschämende Fehler gemacht bei unseren Rotationen in der Defense und so Fournier offene Würfe geschenkt", bemängelte Ataman weiter.