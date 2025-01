Der Superstar der Timberwolves erklärte, dass das Team in den letzten Spielen häufig mit zu wenig Energie auf das Feld kommt. "Die Starting Five, wir sind schlecht. Jedes Spiel kommen wir mit niedriger Energie raus, und die zweite Gruppe kommt rein und gibt uns Energie", wird Edwards in einem Post von Jon Krawczynski von The Athletic auf X zitiert.