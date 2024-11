Der Neuzugang, der aufgrund eines Handbruchs die gesamte Preseason und den Saisonstart verpasste, erzielte 13 Punkte, 14 Rebounds und vier Blocks in 29 Minuten. Diese Werte sind neue Bestmarken für ein Thunder-Debüt. Zudem hatte Hartenstein mit +17 den besten Plus-Minus-Wert des gesamten Teams. Mit seiner Präsenz in der Zone und starker Verteidigung half Hartenstein, die Schwäche der Thunder im Frontcourt zu beheben. "Ich denke, sie machen es mir wirklich leicht, weil sie so gut rotieren", sagte Hartenstein über die Team-Defense. "Wenn ich um einen Block gehe, weiß ich, dass sie meinen Mann übernehmen. Jeder in diesem Team ist defensiv stark und das macht uns gefährlich."

Seine Mitspieler lobten nicht nur seine Leistung, sondern auch seine schnelle Integration ins Team. "Er passt perfekt in unser System", sagte Jalen Williams. "Ein Großteil des Verdienstes gebührt der Arbeit abseits des Spielfelds. Er war in viele unserer Aktionen eingebunden, hat mit den Coaches hart gearbeitet und simuliert, wie wir spielen." Shai Gilgeous-Alexander hob Hartensteins defensive Präsenz hervor: "Er ist ein Anker. Er sieht alles, gibt dir früh und laut Anweisungen, und es ist großartig, so jemanden hinter dir zu haben. Das erlaubt dir, aggressiv und entscheidend in der Defensive zu sein."

NBA: Thunder-Fans empfangen Hartenstein mit Begeisterung

Der 26-jährige Hartenstein, der zuvor bei den New York Knicks spielte, betonte die Unterstützung der Fans bei seinem Debüt: "Es war unglaublich, wie laut die Menge war. Das macht es so viel einfacher für mich, in jedem Spiel alles zu geben. Ich spiele für das Team auf dem Trikot. Das ist unser Mindset im Team."