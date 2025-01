Golden State Warriors-Star Draymond Green hat in seinem Podcast The Draymond Green Show erneut Stellung zum Faustschlag gegen seinen damaligen Teamkollegen Jordan Poole genommen. Auslöser war Pooles Bemerkung nach dem Spiel der Washington Wizards bei den Warriors, in der er sagte: "Ich liebe die meisten Leute da drüben." Green antwortete darauf per Tweet: "Ich bin wirklich sorry."