"Ich wollte immer an Deutschland was zurückgeben", beteuerte Hartenstein im Gespräch mit Ex-Nationalspieler Bastian Doreth im Dyn-Format Bastis Corner. "Ulm und ich haben die gleichen Ziele. Die wollen jungen Spieler helfen, um in die NBA zu kommen und deren Entwicklung begleiten."

Derzeit spielen mit Ben Saraf und Noa Essengue zwei der hoffnungsvollsten Talente Europas beim Meister von 2023, beide werden im kommenden Draft als potenzielle Erstrundenpicks gehandelt. Mit Killian Hayes, Juan Nunez sowie Pacome Dadiet wurden in den vergangenen Jahren bereits drei Talente aus Ulm gedraftet, dazu liefen mit Daniel Theis, Andi Obst oder David Krämer diverse aktuelle Nationalspieler in der ratiopharm Arena auf.

Hartenstein zeigte sich vor allem vom Spagat beeindruckt, der Ulm scheinbar Jahr für Jahr gewinnt. "Die geben den jungen Spielern Minuten und schaffen es immer noch, auf einem hohen Niveau zu spielen." In dieser Spielzeit belegen die Ulmer wieder einen Playoff-Platz, auch im EuroCup stehen die Chancen auf ein Weiterkommen gut.

Isaiah Hartenstein: Seine Stationen Zeitraum Team 2015-2016 Artland Dragons 2016-2017 Zalgiris Kaunas 2017-2018 Rio Grande Valley Vipers 2018-2020 Houston Rockets 2020-2021 Denver Nuggets 2021 Cleveland Cavaliers 2021-2022 L.A. Clippers 2022-2024 New York Knicks 2024-heute Oklahoma City Thunder

Hartenstein über Ulm: "Das gab es zu meiner Zeit nicht"

Dennoch wandern weiterhin viele deutsche Talente ins Ausland ab, Neu-Nationalspieler Jack Kayil verließ unter anderem im Sommer Vechta, um nach Serbien zu gehen. Auch Hartenstein selbst konnte als junger Spieler in der BBL nicht Fuß fassen. Mit 16 Jahren absolvierte der Center ein Spiel für die Artland Dragons, die sich aber kurz darauf aus der BBL zurückzogen.

"In meiner Zeit gab es [ein Programm wie Ulm] in Deutschland nicht", merkte Hartenstein an. Die Liga war stark, aber ich bin dann mit 17 Jahren nach Litauen gegangen, weil junge Spieler in der BBL keine Chance bekommen haben.“ Stattdessen verbrachte Hartenstein knapp zwei Jahre bei Zalgiris Kaunas und bekam auch in der EuroLeague gelegentlich Chancen.

Der 26-Jährige wurde schließlich von den Houston Rockets in der zweiten Runde gedraftet, in seiner siebten NBA-Saison bei den Oklahoma City Thunder ist der Center inzwischen eine feste Größe und unterschrieb im Sommer einen Dreijahresvertrag über 87 Millionen Dollar. Einen Teil davon wird Hartenstein nun in ratiopharm Ulm stecken.

Isaiah Hartenstein spielte zuletzt 2018 für Deutschland. picture alliance / HMB Media/ Heiko Becker

Hartenstein über Comeback für das DBB-Team

Präsent wird der Big Man aus bekannten Gründen oft nicht sein, doch im Sommer wird Hartenstein auf dem Orange Campus zu finden sein. Ich kann da jetzt im Sommer immer hin und diesen Spielern helfen. Wir werden versuchen, dass wir da ein Camp organisieren und schauen wir, ob es sinnvoll ist, ob wir das dann auch in mehreren Städten machen“, kündigte der Deutsche an.

Womöglich hat Hartenstein aber im Sommer auch andere Verpflichtungen, wenn er nach sieben Jahren womöglich wieder für das DBB-Team auflaufen könnte. Das ist aber alles noch Zukunftsmusik. Zwar wolle Hartenstein unbedingt spielen, eine klare Zusage machte der Center allerdings nicht.