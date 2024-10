Die Raptors gewannen drei ihrer fünf Spiele in der NBA Preseason, darunter eines gegen Meister Boston Celtics. Dabei fehlten dem Team mit Bruce Brown, RJ Barrett und Immanuel Quickley noch drei Leistungsträger über weite Strecken der Vorbereitung. "Es wäre schön gewesen, wenn wir weniger Verletzungen gehabt hätten, aber wir nehmen es so, wie es ist", gibt sich Pöltl pragmatisch. "Wir machen das Beste draus."

Pöltl: Teams sind nicht bereit, uns zu verteidigen

Pöltl mit 29 bereits einer der ältesten in Toronto

Obwohl Pöltl gerade selbst erst seinen 29. Geburtstag gefeiert hat, gehört er bereits zu den erfahrenen Spielern in Toronto. "In dem Team habe ich auf jeden Fall eine Veteranenrolle", weiß der geborene Wiener auch selbst und fügt lachend hinzu. "Aber Gott sei Dank bin ich da nicht der einzige."

Mit Jonathan Mogbo (#31) und Ulrich Comche (#57) wählten die Raptors gleich zwei junge Talente auf Pöltls Centerposition aus. Dabei ist sich der 2,13-Meter-Mann seiner Rolle bei der Entwicklung neuer Spieler bewusst."Es erfordert von mir, in entscheidenden Momenten meine Erfahrung einzubringen und das Team zu leiten."

Titelfavoriten? Pöltl sieht Meister Boston wieder vorn

Mehr Aufmerksamkeit erlangte im Sommer allerdings ein anderer Rookie. Bronny James, den die Los Angeles Lakers an 55. Position auswählten, bildet zusammen mit LeBron das erste Vater-Sohn-Duo der Ligageschichte. "Natürlich gibt es immer wieder Headlines dazu", beschreibt Pöltl seinen Eindruck. "So eine Situation hat es ja auch noch nie gegeben in der NBA."