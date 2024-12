NBA: Ausfälle häufen sich bei den Magic

Wagner, der in allen 29 Spielen der Magic in dieser Saison eingesetzt wurde, erzielte bislang durchschnittlich 13,3 Punkte und 5,1 Rebounds in knapp 20 Minuten Einsatzzeit. Sein Teamkollege Cole Anthony lobte ihn als potenziellen "Sixth Man of the Year": "Ich hoffe, er kommt zurück und holt sich diesen Titel. Das hat er verdient."