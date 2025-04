Bueckers wird in Dallas die Point-Guard-Position einnehmen und damit an der Seite von All-Star Arike Ogunbowale auflaufen. Die 23-Jährige legte für UConn in der vergangenen Saison 19,8 Punkte, 4,7 Rebounds sowie 4,6 Assists im Schnitt auf und führte die Huskies zur ersten Meisterschaft seit neun Jahren.