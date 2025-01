In seiner zweiten Saison in der Basketball-Bundesliga zieht der 2,12 Meter große Center mit seinen starken Leistungen regelmäßig die Aufmerksamkeit internationaler Scouts auf sich. Besonders im Spiel gegen die Hamburg Towers Mitte Dezember sorgte Grünloh für Aufsehen, als gleich sechs NBA-Scouts - darunter Vertreter der Orlando Magic, Los Angeles Lakers und Minnesota Timberwolves - live vor Ort waren, um ihn zu beobachten.

Rekordleistungen und starke Entwicklung

Grünloh hat in der aktuellen Saison alle 13 BBL-Partien in der Starting Five absolviert und liefert mit durchschnittlich 8,7 Punkten, 5,8 Rebounds und ligaweit besten 1,9 Blocks pro Spiel starke Statistiken. Besonders seine defensiven Qualitäten stechen hervor, wie Rasta-Trainer Martin Schiller betont: "Johanns Shot-Blocking und Präsenz in der Defense verändern Spiele." Ein Highlight war sein spielentscheidender Block gegen Michael Devoe beim 87:79-Sieg gegen den MBC.