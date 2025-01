Obwohl die aktive NBA-Karriere von Gilbert Arenas nun schon fast 13 Jahre zurückliegt, ist sein Name in der Berichterstattung immer noch gegenwärtig. Selbst Basketballfans der jüngeren Art werden ihm wohl schon häufiger über den Weg gelaufen sein.

Das ist freilich kein Zufall. War Arenas schon während seiner NBA-Zeit einer der extrovertierteren Profis, knüpfte er nach Ende seiner Karriere nahtlos daran an. Heute ist er Vielen für seine kruden Thesen zum Tagesgeschehen bekannt.

Arenas spielt sich mit kruden Aussagen immer wieder in die Schlagzeilen

Erst vor einigen Monaten sorgte "Agent Zero" für Schlagzeilen, als er Nikola Jokic als "schlechtesten MVP-Gewinner der letzten 40 Jahre" betitelte. 2022 unterstellte er Giannis Antetokounmpo, der zu diesem Zeitpunkt bereits einen NBA-Titel gewonnen hatte, Basketball noch nicht zu verstehen.

Als möglichen Gegenentwurf zur schwachen Verteidigung in der Liga brachte er einst die Idee ins Spiel, man solle doch "alle Europäer loswerden". Diese hätten Defense nicht auf dem College gelernt und seien die Schwachstellen des Teams.

Nach zwei soliden Jahren am College rechnete der wurfstarke Guard 2001 felsenfest damit, in der ersten Runde des Drafts gezogen zu werden. Dabei war er sich scheinbar so sicher, dass er noch zuvor einen Kredit aufnahm und für rund 100.000 Dollar diverse Anschaffungen tätigte. "Ich habe eine Kette gekauft, meinen [Cadillac] Escalade, fünf Fernseher und eine Stereo-Anlage", verriet er Bleacher Report.