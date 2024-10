"Meiner Meinung nach ist er [Jokic] der beste Spieler der Welt. Ich habe mich einmal ein bisschen mit ihm unterhalten, und nach dem, was ich von den anderen Leuten gehört habe, ist er eine herausragende Persönlichkeit", sagte er im Interview mit Bojan Brezovac von Mozzart Sport.

"Er ist ein bisschen so, wie Dirk Nowitzki in Deutschland war. Ein unglaublicher Spieler, aber ein noch besserer Mensch", führte der ehemalige DBB-Trainer weiter aus und erinnerte sich an die komplizierte Vorbereitung gegen den serbischen Superstar bei den Olympischen Spielen im vergangenen Sommer: "[Es war] sehr schwierig. Man hofft, dass der Wecker am Morgen nicht klingelt und man vergisst aufzuwachen."

Nach den Spielen in Paris begann Herbert seine Anstellung als Trainer des FC Bayern, mit dem er in der EuroLeague vor besonderen Herausforderungen steht. „Offensichtlich haben wir in Deutschland ein großes Hindernis mit dem Steuersystem. Es sind 48 %, während viele andere Länder nur 12-14 % zahlen. Das ist ein Hindernis. Es ist, wie es ist, wir müssen einfach weitermachen”, erklärte der 65-Jährige.

Herbert will mit FC Bayern Final Four erreichen

Dennoch hat er das langfristige Ziel, mit dem FC Bayern die Final Four zu erreichen. "Wir haben im Moment eine tolle Gruppe deutscher Spieler und einige gute Ausländer. Niemand hätte gedacht, dass wir das schaffen können, was wir mit der deutschen Nationalmannschaft erreicht haben. Wir haben eine Vision, wo wir hinwollen, und wir werden weiter auf diese Vision hinarbeiten", sagte er.