Unser Culture Kolumnist Niko Backspin ist seit den 90er Jahren Fan der New York Knicks. Zum Start der neuen NBA-Saison hat er sich die Frage gestellt, wie man bestmöglich durch die NBA-Hauptrunde kommt - ohne etwas zu verpassen, aber auch ohne an chronischem Schlafmangel zu leiden.

Die NBA läuft in Deutschland oft in der Nacht.

Jedes Jahr das gleiche Spiel: Die NBA-Saison startet, die Vorfreude ist riesig, und dann knallt einem der Spielplan den ersten Dämpfer rein. Viele Spiele natürlich mitten in der Nacht - wie soll man das als Fan aus Deutschland nur alles verfolgen? Welches Spiel meiner Knicks will und muss ich sehen? Zwischen Job, Schlaf und Alltag ist es wirklich ein kleiner Überlebenskampf, dranzubleiben, ohne komplett die Orientierung oder den Schlafrhythmus zu verlieren. Und versteht mich nicht falsch: Ich spreche nicht von den Playoffs oder absoluten Top-Spielen. Sondern von der "Regular Season". Deshalb habe ich mir in diesem Jahr einen Plan gemacht, der mich und hoffentlich auch euch durch die Saison bringt.

Hier sind meine fünf besten Tipps:

1. Der League Pass: Alles und noch viel mehr (aber nur, wenn du willst)

Ich habe den NBA League Pass irgendwann als das Tool für uns Fans entdeckt, die nicht alles live sehen können - oder wollen. Hier gibt’s die volle Ladung: jedes Spiel, jedes Viertel, und das auch noch auf Abruf. Die ganze Nacht durchmachen? Muss ich nicht, denn der League Pass gibt mir die Freiheit, genau das zu schauen, was mir wichtig ist, und das dann, wenn es in meinen Alltag passt. Highlights oder das komplette Spiel? Es liegt an dir - für mich ist das die perfekte Mischung aus Flexibilität und Fandom.

2. Push-Benachrichtigungen: Lass die App für dich arbeiten

Hier mal ein Tipp, der mir beim Frühstück oft den Basketball-Tag rettet, um in der Kaffeeküche in der Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen mitreden zu können: Die NBA-App mit Push-Benachrichtigungen. Ich habe meine Lieblingsteams und -spieler abonniert, die App für mich angepasst, und am Morgen bekomme ich direkt eine Zusammenfassung, was in der Nacht passiert ist. Die App zeigt mir alle Highlights und News - ohne, dass ich mich nachts aus dem Bett quälen muss. So verpasse ich nichts, kann mir gezielt anschauen, was wichtig war, und starte informierter in den Tag. Ein bisschen wie ein NBA-Kaffee für unterwegs, auch weil die Liga hier wirklich rasante Fortschritte macht, was Daten und Integration von schnelllebigem Content angeht.

3. Podcasts: Hörenswerte Updates, was immer du brauchst

Mittlerweile gibt’s so viele Podcasts rund um die NBA, dass ich für jede Stimmung und jede Woche das Richtige finde. Ob ich gerade Zeit für eine schnelle halbe Stunde habe oder mal tiefer einsteigen will - es gibt einfach alles. Und alles ist problemlos zu abonnieren, quasi einen Klick entfernt. Deshalb: Pickt euch euren Lieblingspodcast und baut ihn fest in eure Woche ein! Mein Tipp ist natürlich mein neuer Podcast, "Triple Double", den ich mit Basketball-Experte André Voigt mache. In einer halben Stunde gibt’s dort die spannendsten Themen und schnellen Updates - mit Fragen von mir als Fan, und Einordnungen von Dré als Experte.

4. Folge deinen Leuten! Social Media für die Extra-Dosis Fandom

Offizielle Kanäle sind super, keine Frage, aber wer ein bisschen mehr Emotion und die echten Fan-Insights will, der ist bei Fan-Accounts gut aufgehoben. Klar sind basketball-world.news oder Die mit den Dunks fest in meinem Newsfeed verankert, weil sie den Sport entweder wirklich serviceorientiert oder eben auch mit einem Augenzwinkern nehmen und die Community-Meinung widerspiegeln. Aber es macht mir eben auch Spaß, die Liga durch die Augen anderer Fans zu sehen, und ich lerne oft Kleinigkeiten, die ich so sonst nie erfahren würde. Also: Schnappt euch die besten Fan-Accounts und peppt euren Feed ein bisschen auf. Und: schaut nicht nur auf Instagram. Auch X (ehemals Twitter) oder TikTok hat noch einiges zu bieten und mittlerweile bin ich auch Fan von serviceorientierten WhatsApp Gruppen. Kleiner Tipp für alle Knicks Fans: KnicksNationGermany, NBA District oder NBA Memes sind aus meinem Feed nicht mehr weg zu denken.

5. Termine machen mit der NBA: Machbare Spiele in den Kalender

Ich hab’s mir zur Routine gemacht, mir vorab die Spiele in den Kalender einzutragen, die ich wirklich sehen will - vor allem am Wochenende, wenn es auch mal am frühen Abend Spiele gibt. Es ist einfacher, dran zu bleiben, wenn man sich einen Plan macht und sich feste NBA-Zeiten reserviert. Klar, manchmal geht ein Wecker mitten in der Nacht auch mal, wenn es richtig spannend wird, aber für die Wochenroutine reichen oft ein paar Highlights und gut geplante Spieleinträge, um das Saisongefühl am Leben zu halten. Klingt vielleicht ein bisschen nerdig, aber der gute alte Outlook-Kalender-Reminder hilft mir da.

So mache ich das also: eine Mischung aus Planung, den richtigen Tools und ein bisschen kreatives Feed Chaos. Doch wie sieht das bei euch aus? Was sind eure besten Tricks, um durch die NBA-Saison zu kommen? Plant ihr Spiele fest ein? Folgt ihr speziellen Fan-Seiten? Und wenn ihr Podcasts hört - welche sind eure Favoriten? Ich bin gespannt auf eure Tipps und hoffe, dass wir uns gemeinsam durch diese Saison kämpfen. Also, auf eine NBA-Saison mit weniger Schlafmangel und trotzdem jeder Menge Highlights!

Kolumnist für basketball-world.news: Niko Backspin Markus Schwer