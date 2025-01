"Letzte Saison waren wir ein Löwe, in manchen Spielen dieses Jahr sehen wir aus wie eine Hauskatze", sagte Porzingis laut ESPN. "Wir wollen diesen Spirit wieder als Team entwickeln, aber es ist schwer. Natürlich können wir uns nicht selbst täuschen und so tun, als wären die Playoffs jede Nacht. Es ist einfach menschlich. Aber wir wissen, welche Qualität wir in der Gruppe haben. Wir wissen, dass wir in den großen Spielen liefern werden. Aber wir müssen es auch konstant bringen und auf guten Siegen wie dem von Samstag aufbauen."

Inkonstanz der Celtics: "Wollen diesen Hunger wieder spüren"

Die Celtics haben in den letzten 20 Spielen eine Bilanz von 11-9 und kämpfen aktuell mit einer gewissen Inkonstanz, die auch Porzingis nicht entgangen ist: "Wir arbeiten definitiv daran, unseren Killerinstinkt zurückzubekommen. Wir wollen diesen Hunger wieder spüren. In einigen Momenten sahen wir wirklich gut aus, in anderen nicht so sehr. In manchen Momenten haben wir es etwas schleifen lassen."